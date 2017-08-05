Атамбаев выступил против строительства лаборатории в Ботсаду

5 августа 2017, 12:15 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада им. Э Гареева Национальной академии наук противоречит законам республики, и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растительности.

По мнению Атамбаева, Ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием республики и находится под охраной государства.

Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой продукции, президент рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по ее строительству во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду им. Э.Гареева.

Кроме того, Глава государства подчеркнул необходимость выделения Ботанического сада им. Э.Гареева из состава Национальной академии наук в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса "национальный".