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Молодежная сборная Кыргызстана готовится к чемпионату Азии по ушу-саньда

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364336_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441301-ru.html

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5 августа 2017, 12:27       Комментарии

Молодежная сборная Кыргызстана по ушу-саньда примет участие в чемпионате Азии среди юниоров, который пройдет с 14 по 21 сентября Куми (Южная Корея).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в состязаниях по данному виду восточных единоборств за медали первенства поборются трое кыргызстанцев под руководством главного тренера Тагайбека Омуржанова.
В составе команды выступят Бакытбек Колдош уулу, Бектур Султанов и Каримжон Балтабаев. На поездку спортсменов Дирекция по неолимпийским видам спорта собирается выделить 431 тыс. сомов.
Также за счет спонсоров собираются на чемпионате выступить еще двое - Давронбек Ахмаджанов и Женишбек Эшмамат уулу.
Помимо ушу-саньда в рамках чемпионата пройдут состязания по традиционному ушу. Отметим, в первом виде восточных единоборств бойцы проводят полноценные поединки по правилам, в традиционном участники выполняют различные комплексы программ в зависимости от стилей ушу.
В традиционном виде также выступят трое кыргызстанцев - Адиль и Азирет Мусаевы, а также Жанболот Козубеков. На поездку трех спортсменов дирекция выделит 232 тыс. сомов.
Как сообщается, в настоящее время сборная Кыргызстана проводит учебно-тренировочные сборы в селе Тамчи (Иссык-Кульская область), в целях подготовки к предстоящим стартам. В частности, молодежная сборная в количестве пять человек готовится к чемпионату Азии. А также 14 "саньдистов" в составе взрослой сборной проводят сборы, которые продлятся до 18 августа.

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