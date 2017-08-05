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Атамбаев выступил против строительства ветлаборатории в Ботаническом саду

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441300-ru.html

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5 августа 2017, 12:25       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по строительству лаборатории во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду им. Э.Гареева. Об это сообщает пресс-служба главы государства.
Алмазбек Атамбаев отметил, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада им. Э Гареева Национальной академии наук противоречит законам Кыргызской Республики и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растительности.
По мнению главы государства, Ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием Кыргызской Республики и находится под охраной государства.
Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой продукции, президент Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по ее строительству во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду им. Э.Гареева.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость выделения Ботанического сада им. Э.Гареева из состава Национальной академии наук в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса "национальный".

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