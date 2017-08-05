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Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Ошскую область

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441299-ru.html

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5 августа 2017, 11:48       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Глава правительства Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Чон-Алайский район Ошской области, где ознакомится с ходом реализации министерствами и ведомствами поручений по восстановлению социальных объектов, разрушенных в ходе землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года в Чон-Алайском районе.
Жээнбеков ознакомится с ходом восстановления социальных объектов в селах Кара-Мык, Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района.
Согласно ранее данного поручения, восстановление разрушенных в ходе землетрясения социальных объектов, должно быть завершено, с учетом климатических условий в Чон-Алайском районе, где уже в сентябре наступают холода, в оперативном порядке.

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