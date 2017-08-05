Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Ошскую область

5 августа 2017, 11:48 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Глава правительства Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Чон-Алайский район Ошской области, где ознакомится с ходом реализации министерствами и ведомствами поручений по восстановлению социальных объектов, разрушенных в ходе землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года в Чон-Алайском районе.

Жээнбеков ознакомится с ходом восстановления социальных объектов в селах Кара-Мык, Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района.

Согласно ранее данного поручения, восстановление разрушенных в ходе землетрясения социальных объектов, должно быть завершено, с учетом климатических условий в Чон-Алайском районе, где уже в сентябре наступают холода, в оперативном порядке.