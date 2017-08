Клип "Despacito" стал самым просматриваемым видео на YouTube

5 августа 2017, 12:04 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Клип Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню "Despacito" стал самым просматриваемым видео в истории YouTube. Клип был выпущен 13 января этого года и за это время собрал более 3 млрд просмотров. (3 008 120 970 просмотров на 5 августа).

"Despacito" опередил прошлое самое популярное видео - клип "See you again" дуэта репера Wiz Khalifa и музыканта Charlie Puth - саундтрек фильма "Форсаж-7"

Отметим, что клип "See you again" стал самым просматриваемым роликом в июле 2017 года, опередив южнокорейского музыканта Пак Чэ Сана (PSY) с клипом "Gangnam Style".