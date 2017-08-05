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Клип "Despacito" стал самым просматриваемым видео на YouTube

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/despacito...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441298-ru.html

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5 августа 2017, 12:04       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Клип Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню "Despacito" стал самым просматриваемым видео в истории YouTube. Клип был выпущен 13 января этого года и за это время собрал более 3 млрд просмотров. (3 008 120 970 просмотров на 5 августа).
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