В городе Ош сгорел салон свадебных платьев

5 августа 2017, 11:57 Комментарии

В городе Ош сгорел свадебный салон и два жилых дома. По данным МЧС возгорание произошло примерно в 23:45.

Пожар произошел 3 августа по улице Киргизская, площадь возгорания составила 375 квадратных метров. Как отмечается огонь уничтожил свадебные платья и 10 ковров.

В частных домах уничтожены 14 оконных рам, 8 пластиковых дверей, телевизоры, холодильник и мягкая мебель. Площадь возгорания в домах составила 270 квадратных метров.

Стоит отметить, что благодаря пожарным пламя не перекинулось на еще шесть жилых домов расположенных по соседству. Как уточняется, никто не пострадал.