Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Противоречит законам — Атамбаев о строительстве лаборатории в БотсадуПротиворечит законам — Атамбаев о строительстве лаборатории в БотсадуПрава и свободы человека будут в центре Стратегии развития КР до 2040 годаПрава и свободы человека будут в центре Стратегии развития КР до 2040 года

В городе Ош сгорел салон свадебных платьев

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364350_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441297-ru.html

Похожие новости

Мэрия Бишкека против горожан: борьба за зеленый город проиграна?

Мэрия Бишкека подписала соглашение с ВШУ по реализации проекта "Умный город"

Заместителем прокурора города Бишкек назначен Рысбек Альчиев

В Оше сгорели два дома и салон красоты, никто не пострадал

Прокурором города Бишкек назначен Абдибакыт Халмурзаев

5 августа 2017, 11:57       Комментарии

В городе Ош сгорел свадебный салон и два жилых дома. По данным МЧС возгорание произошло примерно в 23:45.
Пожар произошел 3 августа по улице Киргизская, площадь возгорания составила 375 квадратных метров. Как отмечается огонь уничтожил свадебные платья и 10 ковров.
В частных домах уничтожены 14 оконных рам, 8 пластиковых дверей, телевизоры, холодильник и мягкая мебель. Площадь возгорания в домах составила 270 квадратных метров.
Стоит отметить, что благодаря пожарным пламя не перекинулось на еще шесть жилых домов расположенных по соседству. Как уточняется, никто не пострадал.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум