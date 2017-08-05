Противоречит законам — Атамбаев о строительстве лаборатории в Ботсаду

5 августа 2017, 11:58 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по строительству лаборатории во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду имени Энвера Гареева, сообщила пресс-служба главы государства.

В Ботаническом саду планируется построить новую ветеринарную лабораторию. Деньги на возведение этого объекта выделил Китай после заключения соглашения, подписанного президентом КР и председателем КНР еще в 2016 году. Общая стоимость лаборатории составит 18 миллионов долларов. Специалисты из КНР находились в Бишкеке около 20 дней и им пригляделся Ботсад для строительства.

Атамбаев отметил, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада Гареева противоречит законам страны, и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растительности.

По мнению главы государства, Ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием страны и находится под охраной государства.

Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой продукции, президент рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по ее строительству.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость выделения Ботанического сада имени Энвера Гареева из состава Национальной академии наук в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса "национальный".

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