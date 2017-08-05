Кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по борьбе среди юниоров

5 августа 2017, 11:31 Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль чемпионата мира по женской борьбе среди юниоров, который проходит в городе Тампере (Финляндия), сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Кыргызстанка в финале в весовой категории до 72 килограмм победила японку Ясуха Мацуюки со счетом 8:6.

Айпери Медет кызы в 2016 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди кадетов.

Ранее Мээрим Жуманазарова завоевала "бронзу" в весе до 67 килограмм, а Акбар Кенжебек уулу занял третье место среди борцов вольного стиля в весовой категории до 50 килограмм.

Сегодня, 5 августа, стартуют соревнования по греко-римской борьбе.