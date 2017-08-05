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Кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по борьбе среди юниоров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441294-ru.html

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5 августа 2017, 11:31       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль чемпионата мира по женской борьбе среди юниоров, который проходит в городе Тампере (Финляндия), сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).
Кыргызстанка в финале в весовой категории до 72 килограмм победила японку Ясуха Мацуюки со счетом 8:6.
Айпери Медет кызы в 2016 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди кадетов.
Ранее Мээрим Жуманазарова завоевала "бронзу" в весе до 67 килограмм, а Акбар Кенжебек уулу занял третье место среди борцов вольного стиля в весовой категории до 50 килограмм.
Сегодня, 5 августа, стартуют соревнования по греко-римской борьбе.

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