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В Японии 11 тысяч семей остались без электричества из-за сильного тайфуна

Источник:
http://kabar.kg/news/v-iaponii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441293-ru.html

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5 августа 2017, 11:33       Комментарии

Бишкек, 5 августа /Кабар/. Сильный тайфун "Нору", которому в Японии присвоен порядковый номер пять, обрушился на южную префектуру Кагосима в Японии, без света остались 11 тысяч семей, сообщила энергетическая компания Kyushu Electric Power, которая обслуживает этот регион.
Тайфун обрушился на острова префектуры, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, ливень такой интенсивности случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду, пишет РИА Новости.
Тайфун движется на северо-восток очень медленно, в результате возникает эффект его "зависания" над одной и той же областью, а это означает, что ненастная погода продлится дольше обычного.
Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – до 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.
Как ожидается, к воскресенью тайфун достигнет острова Кюсю. Если он не изменит направления, в понедельник и вторник он обрушится на основной японский остров Хонсю, затронет Токио.

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