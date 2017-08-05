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Новости Кыргызстана

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Президент вернулся из отпуска и поручил обеспечить тщательную работу по разработке стратегии развития до 2040 года

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441292-ru.html

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5 августа 2017, 11:41       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 августа, обсудил с руководителем своего Аппарата Сапаром Исаковым ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года.
Как сообщила пресс-служба президента, глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку стратегического документа, в центре которого должен быть человек, его жизнь, здоровье, образование, права и свободы. Который должен стать своеобразной "дорожной картой" дальнейшего развития и укрепления страны, достижения развитой экономики, основанной на знаниях.
Кроме того, С.Исаков доложил президенту о работе, проводимой Аппаратом президента по экспертизе принятых Жогорку Кенешем законопроектов, а также принимаемых мерах по выполнению поручений главы государства и взаимодействию с другими государственными органами в реализации важных для страны стратегических задач.
А.Атамбаев брал трудовой отпуск с 26 июля.

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