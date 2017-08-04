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Тренер "Дордоя" оштрафован за оскорбление на 3 тысячи сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364292_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441291-ru.html

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5 августа 2017, 10:39       Комментарии

Тренера вратарей бишкекского "Дордоя" Закира Джалилова оштрафовали на 3 тысячи сомов за оскорбление судьи. Об этом сообщает Футбольная лига Кыргызстана.
Отметим, на мачте "Дордой" – "Абдыш-Ата", прошедшем 30 июля, Джалилов в течение второго тайма оскорблял судейскую бригаду во главе со Спартаком Даниленко. В связи с чем дисциплинарный комитет Федерации футбола решил оштрафовать тренера на 3 тысячи сомов.
Помимо этого второй команде "Дордоя" наложили штраф 3 тыс. сомов в связи с тем, что во время матча 1/4 финала Кубка Кыргызстана между командами "Абдыш-Ата" и "Дордой-2" болельщики дордоевцев зажгли дымовую шашку. Дым рассеялся по всему полю, из-за чего матч был остановлен на 2 минуты из-за плохой видимости и загазованности.
Отметим, в прошлом сезоне "Дордой" был оштрафован на 44 тыс. сомов за неправомерные действия своих болельщиков.

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