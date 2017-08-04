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Готовь сани летом. Мэрия приступила к раздаче бесплатного угля малоимущим

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364323_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441289-ru.html

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5 августа 2017, 11:14       Комментарии

На отопительный сезон 2017-2018 г. в Ленинском районе города Бишкек предусмотрено 7 млн 320 тыс. сомов на закупку 2 тыс. 218,1 тонны твердого топлива для обеспечения 1478 малоимущих семей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
1 июня был объявлен конкурс на закупку твердого топлива. 18 июля был произведен комиссионный отбор угля, поступившего на топливную базу для передачи на экспертизу в целях проверки его качества. Согласно протоколу испытания №54А от 20 июля 2017 года ТЭЦ г. Бишкек (химический цех), уголь соответствует ГОСТу 8302-87.
Также на отопительный сезон обеспечены бесплатными дровами 167 человек по 1,5 куб. м на сумму 558,6 тыс. сомов.
С сегодняшнего дня началась работа по подвозу твердого топлива на дому одиноким инвалидам и пенсионерам, в этом году муниципальной администрацией планируется подвоз на дому твердого топлива 70 семьям.
Согласно графику, до начала отопительного сезона все 1478 семей будут обеспечены социальным углем.

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