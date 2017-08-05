Сборная Кыргызстана сыграет с футболистами из Узбекистана

5 августа 2017, 11:14 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Национальная сборная Кыргызстана сыграет против сборной Узбекистана в Ташкенте, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.

Это будет товарищеский матч, который состоится 25 августа в Ташкенте.

Его результат не будет зафиксирован в рейтинге ФИФА, так как проводится вне календаря по обоюдному согласию участвующих сторон.

На игру вызовут футболистов, играющие только в клубах Топ-лиги чемпионата КР, без привлечения легионеров.

Матч классифицируется как контрольный для проверки их кондиции.

По итогам встречи сформируют окончательный список игроков, которые будут готовиться к матчу отборочного раунда Кубка Азии - 2019 против Мьянмы.

В 2016 году встреча команд была отменена по инициативе узбекской стороны. Причины федерация соседней страны не озвучила.

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