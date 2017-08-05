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Объявлен повторный конкурс на разработку месторождения Туюк-Каргаша

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364349_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441287-ru.html

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5 августа 2017, 10:49       Комментарии

Правительство Кыргызстана объявило о проведении повторного конкурса на право пользования недрами с целью разработки месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша и проведения геологоразведочных работ.
Сообщается, что конкурс будет проводиться в соответствии с "Положением о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования недрами", утвержденным постановлением правительства от 14 декабря 2012 года № 834 и Условиями и порядком проведения конкурса на право пользования недрами с целью разработки месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша и проведения геологоразведочных работ
Начальная стоимость права пользования недрами объекта конкурса установлена в размере не менее 2 498 760 000 сомов.
Одним из требований к участию в конкурсе является оплата за краткий пакет геологической информации в размере 2 417 215 сомов.
Заинтересованные лица могут подробно ознакомиться с требованиями к участию в конкурсе, а также с иной информацией, касающейся конкурса по месторождению коксующегося угля Туюк-Каргаша, содержащейся в Условиях и порядке проведения конкурса на право пользования недрами с целью разработки месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша, проведения геологоразведочных работ и критерии определения победителя на официальном сайте Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики www.gkpen.kg.
Желающим принять участие в конкурсе, необходимо предоставить не позднее 15.00 часов 14 сентября 2017 года документы для участия в конкурсе.

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