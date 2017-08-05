На Иссык-Куле пройдет симпозиум по скульптуре в камне "Листая произведения Айтматова"

5 августа 2017, 10:42 Комментарии

9 августа скульпторы Кыргызстана представят свои работы на суд зрителей в единственном в своем роде музее под открытым небом — культурном центре "Рух ордо" им.Ч.Айтматова в Чолпон-Ате, сообщают организаторы.

Также, по многочисленным просьбам общественных деятелей, жителей и гостей Кыргызстана принято решение провести второй симпозиум – "Листая произведения Айтматова".

"Для пропаганды и поддержки отечественных скульпторов и их произведений, принято принципиальное решение провести симпозиум по камню среди кыргызстанцев. В отборочном этапе участие принял целый ряд, как широко известных, так и новых талантов Кыргызстана. Среди десятка соискателей, компетентным жюри отобраны 10 финалистов", – говорится в сообщении.