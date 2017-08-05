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На Иссык-Куле пройдет симпозиум по скульптуре в камне "Листая произведения Айтматова"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441286-ru.html

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В Бишкеке пройдет фестиваль Global Village 2017

5 августа 2017, 10:42       Комментарии

9 августа скульпторы Кыргызстана представят свои работы на суд зрителей в единственном в своем роде музее под открытым небом — культурном центре "Рух ордо" им.Ч.Айтматова в Чолпон-Ате, сообщают организаторы.
Также, по многочисленным просьбам общественных деятелей, жителей и гостей Кыргызстана принято решение провести второй симпозиум – "Листая произведения Айтматова".
"Для пропаганды и поддержки отечественных скульпторов и их произведений, принято принципиальное решение провести симпозиум по камню среди кыргызстанцев. В отборочном этапе участие принял целый ряд, как широко известных, так и новых талантов Кыргызстана. Среди десятка соискателей, компетентным жюри отобраны 10 финалистов", – говорится в сообщении.

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