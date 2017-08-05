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Госэкотехинспекция будет пресекать въезд машин на пляжи Иссык-Куля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441284-ru.html

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Представитель посольства Узбекистана выехал в Иссык-Кульскую область, где в ДТП пострадали узбекистанцы

5 августа 2017, 10:11       Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Глава Госэкотехинспекции Канатбек Муратбеков поручил пресекать факты въезда автомашин на пляжи Иссык-Куля, сообщила пресс-служба ведомства.
Все зоны отдыха на северном побережье будут проверяться.
"Мало того что люди заезжают на пляжи на машинах, так некоторые еще и купают в озере домашних животных. Инспекторы штрафуют их за причинение вреда экологии, но такие факты все еще выявляются", - отметили в ведомстве.
Госэкотехинспекция намерена сотрудничать в данном вопросе с местными властями и милицией. Туристов и жителей побережья просят не причинять вред природе, не нарушать законы и не выбрасывать мусор в зонах отдыха.
Ранее в социальных сетях нередко публиковались фотографии автомобилей на пляжах с отдыхающими. В одном случае внедорожник Volkswagen даже заехал в воду, чтобы выгрузить скутер. В отношении некоторых водителей применили штрафные санкции.
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