Госэкотехинспекция будет пресекать въезд машин на пляжи Иссык-Куля

5 августа 2017, 10:11 Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. Глава Госэкотехинспекции Канатбек Муратбеков поручил пресекать факты въезда автомашин на пляжи Иссык-Куля, сообщила пресс-служба ведомства.

Все зоны отдыха на северном побережье будут проверяться.

"Мало того что люди заезжают на пляжи на машинах, так некоторые еще и купают в озере домашних животных. Инспекторы штрафуют их за причинение вреда экологии, но такие факты все еще выявляются", - отметили в ведомстве.

Госэкотехинспекция намерена сотрудничать в данном вопросе с местными властями и милицией. Туристов и жителей побережья просят не причинять вред природе, не нарушать законы и не выбрасывать мусор в зонах отдыха.

Ранее в социальных сетях нередко публиковались фотографии автомобилей на пляжах с отдыхающими. В одном случае внедорожник Volkswagen даже заехал в воду, чтобы выгрузить скутер. В отношении некоторых водителей применили штрафные санкции.

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