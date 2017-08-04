10 мыслей о персонажах, гномах и Древнем Египте косплеера Ольги Беленковой

5 августа 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Ольга Беленкова

косплеер, ролевик, мечтатель

Я себя ощущаю творцом и человеком, который хотел бы оставить какой-то приятный для общества след.

В детстве я очень интересовалась историей, особенно историей Древнего Египта и очень хотела быть археологом, но не сложилось немного. И теперь я обучаюсь на архитектора. Тоже не сосем мое, дальше буду искать, что будет по душе.

Ольга – это для моих серьезных занятий. Это я для семьи, для определенного круга моих знакомых и друзей. […] Ну а Hikari Cola – это для людей, которые интересуются моей нестандартной деятельностью, моими хобби – косплей, ролевые игры, историческая реконструкция.

Hikari – это перевод моего имени для тусовки анимешников. […] Ну а Cola – просто, банально, я очень сильно люблю колу.

В старших классах я увлеклась аниме, косплей. Дальше я начала встречаться с моим уже мужем и он меня познакомил с этим течением, помог в него влиться, сейчас очень активно этим занимаюсь и люблю это занятие.

Ролевые игры для меня, наверное, возможность представить себя средневековой дамой, ведьмой, каким-то эльфом, гномом, кем бы то ни было.

Из всех моих образов, которые мне пока удалось воплотить, мой самый любимый персонаж – это гном Гимли из "Властелина колец". Мы как-то на фестиваль задумали сделать женское воплощение этих персонажей. У нас была такая легенда: что если бы Гендальф что-то напутал?

Сам этот персонаж [гнома Гимли] мне очень нравится, потому что он такой интересный мужчина. […] Это утрированный мужской образ. Если показаны персонажи во "Властелине колец", что они все герои, благородные, то он такой: мне дайте кусок мяса, дайте мне топор и все, счастье мужчине.

Наверное, каждая девушка хочет видеть рядом с собой такую опору, но иногда хочется такую опору примерить и на себя.

Некоторых персонажей выбираю довольно хрупких и застенчивых девушек и опять же, потому что в какой-то мере хочу быть такой хрупкой и застенчивой девушкой. Но, наверное, это все-таки не так.

Иногда я забываю, сколько мне лет. Иногда мне кажется, что я старше, а иногда хочется себя вести, как ребенок.

У меня есть маленькая мечта, которая во мне теплится – это выйти в индустрию кино. То есть грим, костюмы и декорации.