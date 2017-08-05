Арт-группа BASICOLORS украсила очередной дом в Бишкеке, на этот раз на улице Кольбаева

5 августа 2017, 9:33 Комментарии

9 августа состоится презентация второй стены граффити, созданной арт-группой BASICOLORS в рамках граффити-проекта "Я люблю Бишкек".

По данным группы, проект направлен на изменение общественных пространств города руками креативной молодежи и активных горожан при помощи современного уличного искусства.

"По просьбе жителей многоквартирного дома художники проекта изобразили яркий подводный мир в целях "борьбы с серостью и однообразием городских многоэтажек". Проект подготовлен и реализован за две недели командой из шести художников граффити. Реализация проекта проходила при активной поддержке жителей дома, которые участвовали не только в разработке концепции граффити, но также помогали в подготовке поверхности для рисунка, уборке территории после проведения проекта, и даже организовали питание для художников", – говорится в сообщении.

Итак, 9 августа в 10:00 горожане могут увидеть очередную картину на стене по адресу улица. Кольбаева, 16 (дом расположен напротив школы- интерната для глухих детей).