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Арт-группа BASICOLORS украсила очередной дом в Бишкеке, на этот раз на улице Кольбаева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/art-gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441282-ru.html

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5 августа 2017, 9:33       Комментарии

9 августа состоится презентация второй стены граффити, созданной арт-группой BASICOLORS в рамках граффити-проекта "Я люблю Бишкек".
По данным группы, проект направлен на изменение общественных пространств города руками креативной молодежи и активных горожан при помощи современного уличного искусства.
"По просьбе жителей многоквартирного дома художники проекта изобразили яркий подводный мир в целях "борьбы с серостью и однообразием городских многоэтажек". Проект подготовлен и реализован за две недели командой из шести художников граффити. Реализация проекта проходила при активной поддержке жителей дома, которые участвовали не только в разработке концепции граффити, но также помогали в подготовке поверхности для рисунка, уборке территории после проведения проекта, и даже организовали питание для художников", – говорится в сообщении.
Итак, 9 августа в 10:00 горожане могут увидеть очередную картину на стене по адресу улица. Кольбаева, 16 (дом расположен напротив школы- интерната для глухих детей).

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