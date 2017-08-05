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У КР за последние два года не было столько золота и валюты — более $2 млрд

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441278-ru.html

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5 августа 2017, 9:04       Комментарии

БИШКЕК, 5 авг - Sputnik. К концу июля международные валютные резервы Кыргызстана составили 2 миллиарда 61,7 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка.
На 30 июня резервы составляли 2 миллиарда 29 миллионов долларов.
Согласно открытым данным Нацбанка, нынешний показатель - самый высокий с конца сентября 2014 года. Тогда в кубышке страны было 2 миллиарда 123 миллиона 30 тысяч долларов. После этого порог в 2 миллиарда преодолевался несколько раз, но был ниже показателя июля текущего года.
Международные валютные резервы Кыргызстана состоят из более десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования - искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота. Они могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты.
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