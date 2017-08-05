В Бишкеке произведен добровольный снос незаконных объектов

5 августа 2017, 4:42 Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека в ходе инвентаризации на улице Шералиева в жилом массиве Арча-Бешик установлено самовольное расширение границ земельных участков на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Для устранения выявленных нарушений со стороны управления владельцам объектов по ул.Шералиева участки: №34/39, 34/76 и на пересечении Шералиева-Бердибаева выдано предписание "О сносе самовольных объектов" с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

Во исполнение предписания УЗС мэрии Бишкека произведен добровольный снос капитального забора из пескоблока, общей площадью 20 квадратных метров по ул.Шералиева №34/39 и жилого дома общей площадью 15 квадратных метров по ул. Шералиева №34/76. Также демонтирован павильон, занимающий муниципальную территорию общей площадью 15 кв. метров на пересечении улиц Шералиева-Бердибаева.