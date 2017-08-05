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Госэкотехинспекция приостановила деятельность бани на берегу пансионатов "Аврора" и "Бакыт"Госэкотехинспекция приостановила деятельность бани на берегу пансионатов "Аврора" и "Бакыт"

Объявлен тендер на разработку проекта строительства домов для сотрудников Минкультуры

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441274-ru.html

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5 августа 2017, 2:05       Комментарии

Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ объявило тендер на разработку проекта строительства домов. Как сообщается на сайте госзакупок, речь идет о строительстве многоэтажных крупнопанельных домов 105 серии улучшенной планировки на пересечении улиц Анкара и Виноградной. Дома строятся для работников Министерства культуры, информации и туризма.
Тендер был объявлен 3 августа и продлится до 10 августа. На разработку проекта планируется направить 1 млн 323,9 тыс. сомов.

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