Объявлен тендер на разработку проекта строительства домов для сотрудников Минкультуры

5 августа 2017, 2:05 Комментарии

Чуйское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ объявило тендер на разработку проекта строительства домов. Как сообщается на сайте госзакупок, речь идет о строительстве многоэтажных крупнопанельных домов 105 серии улучшенной планировки на пересечении улиц Анкара и Виноградной. Дома строятся для работников Министерства культуры, информации и туризма.

Тендер был объявлен 3 августа и продлится до 10 августа. На разработку проекта планируется направить 1 млн 323,9 тыс. сомов.