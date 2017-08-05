Госэкотехинспекция приостановила деятельность бани на берегу пансионатов "Аврора" и "Бакыт"

5 августа 2017, 1:11 Комментарии

Со стороны инспекторов Госэкотехинспекции были приостановлены деятельность бани, расположенных в Иссык-Кульской области на берегу пансионатов "Аврора" и "Бакыт". Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Данные бани начали работать без разрешительных документов.

"Точнее говоря, незаконно и создавая риск загрязнения окружающей среды. Инспекторы Госэкотехинспекции приостановили деятельность банных заведений и дали срок до 19 августа для демонтажных работ", - сказали в Госэкотехинспекции.

До этого по схожим ситуациям были приостановлены деятельность нескольких бани. Владельцам были возложены административные штрафы за нанесенный ущерб окружающей среде.

"На берегу озера и на парко-пляжной зоне запрещается строительство бани", - добавили в пресс-службе.