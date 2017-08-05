Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Объявлен тендер на разработку проекта строительства домов для сотрудников МинкультурыОбъявлен тендер на разработку проекта строительства домов для сотрудников МинкультурыУра! Кыргызстанка стала чемпионкой мира по женской борьбеУра! Кыргызстанка стала чемпионкой мира по женской борьбе

Госэкотехинспекция приостановила деятельность бани на берегу пансионатов "Аврора" и "Бакыт"

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441273-ru.html

Похожие новости

Фото — Сотрудники Госэкотехинспекции проводят рейды по выявлению отдыхающих, загрязняющих природу

Турция приостановила финансирование ремонта Исторического музея, — Минкультуры

"Хонда Фит" сбила ребенка на территории пансионата "Кыргызское Взморье"

Мужчина сбил 6-летнего мальчика в пансионате "Кыргызское взморье"

Уберечь младенца: в Кыргызстане нарушается закон о грудном вскармливании

5 августа 2017, 1:11       Комментарии

Со стороны инспекторов Госэкотехинспекции были приостановлены деятельность бани, расположенных в Иссык-Кульской области на берегу пансионатов "Аврора" и "Бакыт". Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ведомства.
Данные бани начали работать без разрешительных документов.
"Точнее говоря, незаконно и создавая риск загрязнения окружающей среды. Инспекторы Госэкотехинспекции приостановили деятельность банных заведений и дали срок до 19 августа для демонтажных работ", - сказали в Госэкотехинспекции.
До этого по схожим ситуациям были приостановлены деятельность нескольких бани. Владельцам были возложены административные штрафы за нанесенный ущерб окружающей среде.
"На берегу озера и на парко-пляжной зоне запрещается строительство бани", - добавили в пресс-службе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум