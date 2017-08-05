Ура! Кыргызстанка стала чемпионкой мира по женской борьбе

5 августа 2017, 0:04 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниоров, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Первенство мира проходит с 1 по 6 августа в Финляндии.

Медет кызы выступает в весовой категории до 72 килограммов. В 1/8 финала она одержала победу над спортсменкой из Швеции Сабиной Макота Строем с результатом 6:4.

В четвертьфинале кыргызстанка оказалась сильнее итальянки Елены Пьоллай. Она добилась уверенной победы со счетом 8:0.

В полуфинале Айпери Медет кызы за 26 секунд окончила схватку, завоевав 10 очков. Соперницей в 1/2 финала была Кристина Шумова из России.

В самом главном поединке за титул чемпионки мира отечественная спортсменка победила на ковре японку Ясуху Мацуюки со счетом 8:6.

Это третья медаль Кыргызстана. Ранее две бронзовые медали завоевали Акбар Кенжебек уулу и Мээрим Джуманазарова.

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