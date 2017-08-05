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Новости Кыргызстана

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Ура! Кыргызстанка стала чемпионкой мира по женской борьбе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441272-ru.html

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5 августа 2017, 0:04       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Кыргызстанка Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниоров, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
Первенство мира проходит с 1 по 6 августа в Финляндии.
Медет кызы выступает в весовой категории до 72 килограммов. В 1/8 финала она одержала победу над спортсменкой из Швеции Сабиной Макота Строем с результатом 6:4.
В четвертьфинале кыргызстанка оказалась сильнее итальянки Елены Пьоллай. Она добилась уверенной победы со счетом 8:0.
В полуфинале Айпери Медет кызы за 26 секунд окончила схватку, завоевав 10 очков. Соперницей в 1/2 финала была Кристина Шумова из России.
В самом главном поединке за титул чемпионки мира отечественная спортсменка победила на ковре японку Ясуху Мацуюки со счетом 8:6.
Это третья медаль Кыргызстана. Ранее две бронзовые медали завоевали Акбар Кенжебек уулу и Мээрим Джуманазарова.
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