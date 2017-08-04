"Бишкекглавархитектура" поясняет вопрос перепланировки жилых помещений

4 августа 2017, 23:07 Комментарии

Перепланировка квартир разрешается в современных домах каркасной конструкции, но есть и старые дома, которые были построены по каркасной схеме. Об этом сообщает муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура", отвечая на вопросы о перепланировке жилых помещений. Жителям города Бишкек, которые решили расширить жилую комнату, ванную или кухню, необходимо обратиться в единое окно "Бишкекглавархитектуры". При себе необходимо иметь технический паспорт, договор купли-продажи или иной другой документ, подтверждающий право собственности на имущество, а также удостоверение личности. К документам необходимо приложить заключение института сейсмологии и эскизный проект. "Бишкекглавархитектура" подготовит техническое заключение на перепланировку или переоборудование комнат, которые вы бы хотели изменить.

Перепланировка в панельных многоквартирных домах запрещена, так как подпадает под запрет Жилищного кодекса. В таких домах не разрешается перепланировка и переоборудование помещений.

Сушильная комната в многоквартирном доме является общедолевой собственностью всех собственников жилья. Ее можно приобрести или взять в аренду только как сушильное помещение. За счет сушильного помещения перепланировать или увеличить площадь квартиры нельзя.

Специалисты "Бишкекглавархитектуры" сообщают, что в статье 4 Жилищного кодекса предусмотрено, что жилые помещения предназначаются для проживания граждан и не подлежат перепрофилированию под коммерческие объекты.

Прежде чем перепрофилировать уже существующий магазин в доме под квартиру, необходимо обратиться в "Бишкекглавархитектуру".