Таджикистан и Иран попытаются вывести двухсторонние отношения из кризиса

4 августа 2017, 22:22 Комментарии

Официальная делегация Таджикистана, возглавляемая Усмонали Усмонзода, министром энергетики и водных ресурсов, примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани сообщает Радио Озоди.

Церемония состоится в здании парламента Ирана 5 августа. На церемонии инаугурации Хасана Роухани, состоявшейся четыре года назад, таджикскую делегацию возглавлял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Отмечается, что в рамках визита запланированы также таджикско-иранские переговоры по выводу двусторонних отношений из кризиса. Усмонали Усмонзода в настоящее время возглавляет таджикскую делегацию в межправительственной комиссии двух стран.

Рамазон Мирзоев, экс-посол Таджикистана в Иране, сказал Радио Озоди, что участие таджикской делегации в церемонии инаугурации Роухани, который переизбран на второй срок, может сгладить существующее недопонимание между Душанбе и Тегераном. Он также сказал, что для возобновления дружеских взаимоотношений между двумя странами нет непреодолимых препятствий и все вопросы можно решить путем переговоров.

Прохлада в отношениях между Таджикистаном и Ираном появилась после событий 2013 года, когда в Иране задержали Бабака Занджани. Говорилось, что он инвестировал в экономику Таджикистана два миллиарда долларов. Одно из обвинений, выдвинутых против приговоренного к смертной казни Занджани, было выстроено на письме, в котором говорилось о выплате Нацбанку Таджикистана иранских денег. Однако в таджикском банке заявили, что письмо было поддельным.

Деятельность признанной "террористической организацией" Партии исламского возрождения в Таджикистане была запрещена в 2015 году. Однако сразу же после попадания в "черный список" руководитель партии Мухиддин Кабири принял участие в конференции "Исламское единство" в Тегеране и побывал на приеме у лидера Исламской революции Ирана аятоллы Али Хаменеи. Министерство иностранных дел Таджикистана направило ноту протеста в посольство Ирана в Душанбе.

Через некоторое время был ограничен иранский импорт, в Таджикистане стали закрываться мелкие и крупные компании Ирана. В аэропорту Душанбе прекратили выдачу иранским гражданам виз на льготных условиях.

Позднее министерство транспорта Таджикистана сообщило, что Иран частично не выполнил свое обещание выделить на безвозмездной основе миллион долларов на проект по строительству железнодорожной сети Китай - Кыргызстан - Таджикистан - Афганистан. В итоге товарооборот между двумя странами в 2015 году не достиг даже 200 млн. долларов, отмечается в сообщении Озоди.

Источник: Авеста