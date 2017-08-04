Средний возраст населения страны постепенно увеличивается и на начало года составил 27,5 лет

4 августа 2017, 22:18 Комментарии

Средний возраст населения Кыргызстана постепенно увеличивается и на начало 2017 года составил 27,5 лет для обоих полов, мужчин - 26,5, женщин - 28,4 лет. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета. Наиболее молодое население проживает в Ошской, Баткенской, Жалал-Абадской и Таласской областях - 26 лет, намного старше - в Бишкеке и Чуйской области - около 30 лет для обоих полов.

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении ниже 4%, то население такой страны считается молодым; если в интервале от 4 до 7 процентов - население на пороге старости; если выше 7% - старое население. Население Кыргызстана постепенно приближается к порогу старости: на начало 2017 года в возрастах 65 лет и старше находились 275,2 тыс. или 4,5% кыргызстанцев, что значительно ниже показателя других стран (например, Казахстан - 7%, Молдова - 11%, Россия - 14%, Украина - 16% на начало 2016 года). Что касается Кыргызстана, то, по прогнозу ООН, здесь данная тенденция проявится примерно к 2030 году, когда число пожилых людей почти удвоится.

Из 6 млн 140 тыс. человек 2 млн 64 тыс. человек (33,6% общей численности населения) составили дети и подростки, 3 млн 628 тыс. человек (59,1%) - лица в трудоспособном возрасте и 448 тыс. человек (7,3%) - старше трудоспособного возраста.

Дисбаланс полов отмечается примерно к 40 годам, и в возрастах старше 80 лет численность женщин почти в 2 раза больше численности мужчин (данный перевес обусловлен в основном различиями в возрастной смертности мужского и женского населения).