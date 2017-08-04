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Президент Узбекистана призвал к скромным свадьбам. Без излишков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441267-ru.html

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Претендент на пост президента С.Жээнбеков сдал тест на знание госязыка

4 августа 2017, 21:53       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость компактного и содержательного проведения свадеб и семейных торжеств без излишнего расточительства. Об этом лидер соседней страны заявил на встрече с интеллегенцией, сообщает "Азия плюс2 со ссылкой на МИД Узбекистана.
На совещании отмечалась необходимость компактного и содержательного проведения свадеб и семейных торжеств, недопущения при этом излишнего расточительства, проведения в этом направлении представителями культурной общественности широкой разъяснительной работы среди населения, важность того, что они должны служить примером для других, отмечается в сообщении.
Особую озабоченность Мирзиёева выразил в отношении коммерциализации сферы культуры, выхода на первый план личных интересов и "оживленный сбыт поверхностных с идейно-художественной точки зрения произведений, отсутствие принципиальной оценки таких обстоятельств творческими союзами, всесторонне обоснованных практических предложений по их устранению".
Президент РУ подчеркнул, что в Узбекистане не будет допущено превращение в бизнес литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, духовности и просветительства.
"В нашей культурной жизни не ощущается критического духа, художественные советы действуют не на должном уровне, принципиальная и квалифицированная оценка новых произведений, фильмов и спектаклей, выставок и концертных программ, публикация в печати объективных и справедливых рецензий становятся все более редким явлением. Еще одна проблема – между творческими союзами недостаточно налажено взаимодействие", - отметил Мирзмёев.
В настоящее время в Узбекистане действуют 1 513 средств массовой информации, 122 издательства.
Президент РУ поставил перед творческой интеллигенцией задачи по созданию "образов современников - настоящих героев нашего времени - и на основе этого - художественной летописи нашей Родины", отметив необходимость повышения действенности и эффективности работы в вопросе воспитания молодого поколения узбекистанцев.

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