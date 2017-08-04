Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В МВД РК рассказали о химической кастрации педофиловВ МВД РК рассказали о химической кастрации педофиловПрезидент России во время отпуска в Туве поймал огромную щукуПрезидент России во время отпуска в Туве поймал огромную щуку

Лучших стрелков Азии определят в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/luchshikh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441266-ru.html

Похожие новости

Лучше всех среди кандидатов в президенты кыргызский знают Бабанов, Акун и Мадумаров

Как Сайкал из Нарына заставила говорить мировые СМИ о проблемах ранних браков в Кыргызстане

Ветлаборатория в Ботсаду: лучше места не нашли?

В Астане 24-26 августа пройдет международный форум "Евразийская неделя"

Международный форум EXPOWOMEN открылся в Астане

4 августа 2017, 22:03       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. На территории стрелкового клуба Target в Астане открылись два международных чемпионата: 5 Stand Global и чемпионат Азии по стендовой стрельбе, сообщила "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
В финале встретятся 12 сильнейших стрелков: 6 мужчин и 6 женщин будут бороться за внушительный призовой фонд - 315 тысяч долларов. Им предстоит отстрелять 200 мишеней. Но все это случится только 13 августа - спустя 10 дней соревнований.
Напресс-конференции представители Казахстана и Кувейта обсудили перспективы чемпионатов. По словам организаторов, чемпионат 5 Stand Global, который проводится впервые, может стать регулярным соревнованием - аналогов ему нет ни по дисциплине, ни по размеру призовых. "То, какие гости присутствуют здесь, показывает уровень и позицию казахстанского стрелкового спорта. Мы неоднократно выступали на Олимпиаде, неоднократно проводили в Казахстане чемпионат Азии, но в Астане такие соревнования проводятся впервые. Главное в этом чемпионате - создание площадки для неформального общения любителей и профессионалов стендовой стрельбы со всей Азии.
Площадка Target - это уникальный объект. Он соответствует всем мировым стандартам, и мы готовы принимать у себя кубки мира", - отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации спортивной стрельбы Олег Почивалов. Наблюдать за "боевым крещением" чемпионата 5 Stand Global прибыла кувейтская делегация.
"Поразить наповал" гостей из арабского королевства смогли не только соревнования, но и сама казахстанская столица. "Во-первых, хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы встретили и приняли нас в этой красивой столице. Я был приглашен на выставку ЭКСПО. Эта выставка показала, что Казахстан занимает особое место в мире. То, что Казахстан проводит такие спортивные соревнования, показывает, что ваша страна стремится к сближению народов всего мира", - отметил министр информации и министр по делам молодежи в Кувейте, почетный президент Asian Shooting Confederation шейх Сальман Сабах аль-Салем аль-Хамуд аль-Сабах. По словам Олега Почивалова, сейчас между стрелковыми федерациями Казахстана и Кувейта идут переговоры об условиях аренды стрельбища для учебно-тренировочных сборов Арабской стрелковой федерации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум