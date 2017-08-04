Лучших стрелков Азии определят в Астане

4 августа 2017, 22:03 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. На территории стрелкового клуба Target в Астане открылись два международных чемпионата: 5 Stand Global и чемпионат Азии по стендовой стрельбе, сообщила "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В финале встретятся 12 сильнейших стрелков: 6 мужчин и 6 женщин будут бороться за внушительный призовой фонд - 315 тысяч долларов. Им предстоит отстрелять 200 мишеней. Но все это случится только 13 августа - спустя 10 дней соревнований.

Напресс-конференции представители Казахстана и Кувейта обсудили перспективы чемпионатов. По словам организаторов, чемпионат 5 Stand Global, который проводится впервые, может стать регулярным соревнованием - аналогов ему нет ни по дисциплине, ни по размеру призовых. "То, какие гости присутствуют здесь, показывает уровень и позицию казахстанского стрелкового спорта. Мы неоднократно выступали на Олимпиаде, неоднократно проводили в Казахстане чемпионат Азии, но в Астане такие соревнования проводятся впервые. Главное в этом чемпионате - создание площадки для неформального общения любителей и профессионалов стендовой стрельбы со всей Азии.

Площадка Target - это уникальный объект. Он соответствует всем мировым стандартам, и мы готовы принимать у себя кубки мира", - отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации спортивной стрельбы Олег Почивалов. Наблюдать за "боевым крещением" чемпионата 5 Stand Global прибыла кувейтская делегация.

"Поразить наповал" гостей из арабского королевства смогли не только соревнования, но и сама казахстанская столица. "Во-первых, хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы встретили и приняли нас в этой красивой столице. Я был приглашен на выставку ЭКСПО. Эта выставка показала, что Казахстан занимает особое место в мире. То, что Казахстан проводит такие спортивные соревнования, показывает, что ваша страна стремится к сближению народов всего мира", - отметил министр информации и министр по делам молодежи в Кувейте, почетный президент Asian Shooting Confederation шейх Сальман Сабах аль-Салем аль-Хамуд аль-Сабах. По словам Олега Почивалова, сейчас между стрелковыми федерациями Казахстана и Кувейта идут переговоры об условиях аренды стрельбища для учебно-тренировочных сборов Арабской стрелковой федерации.