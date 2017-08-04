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Президент России во время отпуска в Туве поймал огромную щуку

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441265-ru.html

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Президент Узбекистана назвал прокуроров "самыми большими ворами"

4 августа 2017, 21:57       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа провел в Туве, там он порыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.
"Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился", — уточнил Песков.
Путин занимался подводной охотой с маской и трубкой в гидрокостюме и нырял с камерой Go Pro. "Эти кадры мы сделаем доступными для всех в понедельник", — сказал он. ​
По словам пресс-секретаря, в поездке в Туву Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол. Ранее Песков говорил, что Путин смог поймать в Южной Сибири рыбу, но точную информацию обещал предоставить позже.
Сейчас президент находится в Бурятии, уточнил Песков. Свой визит в регион он начал с посещения Байкала, где выпустил в озеро мальков омуля.
В субботу, 5 августа, Путин посетит Киров. Там он проведет заседание совета по развитию местного самоуправления, а также обсудит проект "бережливая поликлиника", рассказал пресс-секретарь.
Во время посещения Бурятии к Путину обратился местный житель и спросил, планирует ли он баллотироваться в президенты в 2018 году. Путин в ответ пообещал подумать об этом.
Президент также провел совещание по вопросам экологического развития Байкала. Он поручил Генпрокуратуре начать проверки обстановки у озера на предмет ущерба экологии. Путин при этом подчеркнул, что в проверках "меру нужно знать".

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