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О "шкуре" и пиаре — почему "исчезают" претенденты на пост президентаО "шкуре" и пиаре — почему "исчезают" претенденты на пост президентаВидео новости за 04 августа 2017 годаВидео новости за 04 августа 2017 года

Инфография ЦИК — Коротко о претендентах

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441264-ru.html

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4 августа 2017, 21:24       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана подготовила инфографику о претендентах на должность президента страны.
На 1 августа 59 человек подали документы в ЦИК.

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