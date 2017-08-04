О "шкуре" и пиаре — почему "исчезают" претенденты на пост президента

4 августа 2017, 21:28 Комментарии

Несмотря на все поправки в Конституцию, которые с каждой новой редакцией сокращают список полномочий президента, пост главы государства по-прежнему остается лакомым куском.

Так, в 2011 году претендентов было 83, правда, кандидатами стали только 16. В этом году документы в ЦИК подали 59 человек, причем один из них - буквально за считаные минуты до дедлайна. Число претендентов недавно прокомментировала председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

"Список гораздо меньше, чем в 2011 году, но для нашей страны, наверное, длинноватый. Судя по реакции в соцсетях, он шокирует избирателей", - сказала глава комиссии.

Шайлдабекова отметила, что список сократится, так как будут зарегистрированы только претенденты, которые:

<ul> <li>внесут избирательный залог в размере миллиона сомов;</li> <li>сдадут тест на знание кыргызского языка (уровень владения должен быть выше среднего);</li> <li>представят в ЦИК 30 тысяч подписей в свою поддержку;</li> <li>не имеют судимости (с погашенной или снятой судимостью участвовать разрешено).</li> </ul>

Потери в рядах Председатель Центризбиркома оказалась права. 3 августа был зарегистрирован первый кандидат, однако уже несколько претендентов заявили о самоотводе. Так, официально участвовать в выборах отказались двое - Анвар Сартаев и Нусрет Мамедов.

По данным СМИ, отказ уже озвучил и генеральный директор ОсОО "Правозащитный центр имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного" Игорь Трофимов. Он заявил, что не имеет средств на пополнение избирательного фонда. Кстати, Трофимов находится под стражей.

Как рассказал первый заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, к выборам не будут допущены еще два претендента. Директор ОсОО "Шматрица" Руслан Джунушев не сдал тест на знание государственного языка, а Куттубекку Бешбакову всего 32 года (кандидату должно быть не меньше 35). Кстати, Бешбаков тоже находится под стражей. Другой претендент - экс-депутат ЖК Садыр Жапаров - приговорен Первомайским райсудом столицы к 11,5 года лишения свободы.

"ЦИК приняла решение не регистрировать Бешбакова, а что касается Жунушева, это вопрос времени. Насчет Садыра Жапарова пока ничего не комментируем, решение суда еще не вступило в силу", - пояснил первый зампред.

Редакция Sputnik Кыргызстан решила выяснить, почему некоторые кыргызстанцы официально претендуют на пост президента, а потом идут на попятный.

Что не так? Мы связались с двумя экс-претендентами, попросив рассказать, почему они снялись с предвыборной гонки.

"Я взял самоотвод в пользу одного из кандидатов. Дело в том, что, когда я баллотировался, он еще не был выдвинут, а когда это произошло, я посчитал себя лишним. У нас одинаковые предвыборные платформы... Я ничего не испугался: ни экзамена, ни залога, ни подписей. У меня были шансы получить хороший результат", - сообщил президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов.

У военного пенсионера Анвара Сартаева другие причины.

"Я решил "покопаться" в новой Конституция и законе о выборах. Например, в Конституции не прописано требование об избирательном залоге (миллион сомов). Я участвовал в этом, чтобы получить опыт, попробовать все на своей шкуре. Экзамена и других требований не боялся, моей главной задачей было подать документы, а потом сразу отозвать их", - рассказал Сартаев.

Пенсионер известен тем, что защищает права действующих и отставных силовиков. Он надеется, что благодаря своему выдвижению найдет единомышленника среди кандидатов, которого и поддержит.

Абдыжапар Бекматов отметил, что избирательный взнос в любом случае останется прежним, даже если кто-то из несостоявшихся кандидатов решит оспорить его в судебном порядке. Размер залога может быть изменен только после внесения соответствующих поправок в закон.

Зачем подали? Политолог Алмаз Акматалиев считает, что некоторые граждане подают документы в Центризбирком ради пиара, а возможность стать президентом всерьез даже не рассматривают.

"Зачем заострять внимание? Это личный пиар, в чем-то безответственность - не более. Пользуясь тем, что о них пишут СМИ, такие люди подают документы", - сказал Акматалиев.

Политолог добавил, что кандидатами претенденты станут только после того, как выполнят все условия регистрации.

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