Танцовщицы из Бишкека отправились покорять международное шоу "Ты супер!"

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Кыргызстанки Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы прилетели в Москву для участия в международном проекте "Ты супер! Танцы" на НТВ.

Продюсер НТВ и автор шоу Тимур Вайнштейн пожелал девочкам из КР успехов. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Свои силы в конкурсе попробуют больше ста ребят из стран СНГ. Первый выпуск шоу "Ты супер! Танцы" с участницами из Кыргызстана зрители увидят уже в сентябре.

Телеканал получил около тысячи заявок: в масштабных кастингах приняли участие ребята, проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных семьях, и дети, находящиеся под опекой. В отборочных турах участвовали представители 13 стран: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Абхазии.

