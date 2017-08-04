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Лекарства будут дешевле! Законопроект, о котором надо знать кыргызстанцам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441258-ru.html

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4 августа 2017, 19:37       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. В пятницу, 4 августа, были подписаны поправки в закон о лекарственных средствах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
Благодаря обновленному закону, лекарства станут доступнее для населения. Кроме того, он должен существенно ограничить попадание на рынок некачественных медикаментов.
Sputnik Кыргызстан приводит небольшое сравнение стоимости лекарств. Так, если в одной аптеке препарат гелтрал стоит 1 790 сомов, то в другой - 2 040. Цена на сермион (препарат для улучшения мозгового кровообращения) в разных точках может составлять 360 и 390 сомов, на зилт (лекарство, назначаемое при патологиях сердечно-сосудистой системы) - 650 и 730.
"Недоброжелатели усиливали наше желание достичь целей, потому что их сопротивление указывало нам на те недостатки, разрешение которых делало законопроект прогрессивным. Как известно, одного закона мало. Следующим этапом должна стать разработка нормативно-правовых актов, постановлений и распоряжений", - прокомментировал новость пресс-службе Минздрава глава ведомства Талантбек Батыралиев.
Реформа системы здравоохранения призвана выровнять цены на медикаменты, чтобы у людей появилась возможность выбора.
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