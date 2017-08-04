Маршрутка и легковушка слетели с трассы под Кантом — видео очевидца

4 августа 2017, 19:58 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Рядом с Кантом маршрутка и легковое авто слетели с трассы, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло на объездной трассе в районе села Алга.

"Мы проезжали мимо и успели снять на видео маршрутку и легковушку, которые вылетели в кювет. Останавливаться не стали, поэтому не знаем, есть ли пострадавшие", - сказал очевидец.

В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области информацию о ДТП подтвердили. Автоавария произошла примерно в 18.00.

"Маршрутка с пассажирами ехала из Кемина в Бишкек по объездной. С второстепенной трассы выехал автомобиль Toyota Rav 4 и не пропустил бус. Машины столкнулись и вылетели в кювет. Пострадали два пассажира маршрутки, женщина - водитель Rav и ее маленькая дочь", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу свидетели ДТП.

По данному факту назначены необходимые экспертизы. Идет следствие.

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