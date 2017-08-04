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Дожди и сильный ветер — погода по Кыргызстану на 5 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441256-ru.html

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4 августа 2017, 19:12       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. В субботу, 5 августа, ночью на большей части территории республики ожидаются дожди, грозы, днем осадки маловероятны, сообщает Кыргызгидромет.
Кроме того, прогнозируется сильный западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Чуйской области ночная температура составит 14-29 градусов тепла, днем +28...+33.
В Таласской области ночью +10...+15, днем прогнозируется 28-33 градуса со знаком "плюс".
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 15-20 выше нуля, днем +29...+34.
В Иссык-Кульской области ночью в пределах +11...+16, днем ожидается от 23 до 28 градусов тепла.
В Нарынской области ночью 6-11 со знаком "плюс", днем термометры покажут +23...+28.
В Оше ночью +15...+17, днем 32-34 выше нуля.
В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ночная температура составит 16-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +30...+32.
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