Дожди и сильный ветер — погода по Кыргызстану на 5 августа

4 августа 2017, 19:12 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. В субботу, 5 августа, ночью на большей части территории республики ожидаются дожди, грозы, днем осадки маловероятны, сообщает Кыргызгидромет.

Кроме того, прогнозируется сильный западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 14-29 градусов тепла, днем +28...+33.

В Таласской области ночью +10...+15, днем прогнозируется 28-33 градуса со знаком "плюс".

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 15-20 выше нуля, днем +29...+34.

В Иссык-Кульской области ночью в пределах +11...+16, днем ожидается от 23 до 28 градусов тепла.

В Нарынской области ночью 6-11 со знаком "плюс", днем термометры покажут +23...+28.

В Оше ночью +15...+17, днем 32-34 выше нуля.

В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ночная температура составит 16-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +30...+32.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });