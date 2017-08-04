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Танцующие и поющие апашки — веселый кастинг в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441255-ru.html

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4 августа 2017, 19:15       Комментарии

Корреспондент Sputnik побывал на кастинге.
Пожилые женщины (70-80 лет) продемонстрировали членам жюри свои танцевальные и вокальные таланты. Из шести десятков претенденток выберут лишь 25.
Как сообщила продюсер проекта Назира Аалы кызы, передачи, посвященной пожилым людям, на отечественном телевидении еще не было. Проект призван раскрыть таланты пожилых женщин из регионов.
"Пожилые люди в Кыргызстане очень пассивные, многие просто сидят дома. А теперь бабушки шьют сценические наряды и выступают на концертах. Министр культуры пошутил: мол, попробуйте остановить их. Не стоит! В рамках проекта мы увидели много талантливых женщин и удивились, почему они раньше не выступали на сцене", - рассказала Аалы кызы.
Среди участниц есть и матери-героини. Одна из них - 70-летняя Созул Нааматова - приехала из села Казыбек Ат-Башинского района Нарынской области. На проекте мать 12 детей зажигательно танцует.
"Меня приняли в сельскую танцевальную группу, теперь участвуем в кастинге. Забыли про все свои болезни, мечтаем успешно пройти дальше. Ходим сюда каждый день, как на работу, получаем удовольствие от танцев. Мы не собираемся сидеть дома на старости лет, хотим быть примером для молодежи. Кстати, дети поддержали меня", - призналась Нааматова.
Член жюри Айымкан Жаманкулова отметила, что в этом году желающих принять участие в конкурсе двое больше, чем в прошлом.
"Многие коллективы удивляют, знакомя с неизвестными нам традициями", - сказала она.
Победители кастинга будут соревноваться уже в эфире КТРК. Призового фонда, увы, нет из-за отсутствия спонсоров. Участницы конкурса говорят, что главное для них - хорошее настроение, но организаторы не будут возражать, если кто-нибудь захочет стать спонсором проекта.
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