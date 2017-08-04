Резюме начальника новой Следственной службы МВД Талантбека Уметалиева

4 августа 2017, 18:49 Комментарии
Начальником следственной службы МВД назначен полковник милиции Талантбек Уметалиев.
В Министерстве внутренних дел АКИpress предоставили резюме Т.Уметалиева.
Уметалиев Талантбек Жедигерович - полковник милиции.
Родился 2 декабря 1969 года.
- 1997 год - окончил Кыргызский государственный национальный университет;
- 2011 год - Академию МВД им.генерал-майора милиции Э.Алиева - государственное и муниципальное управление.
- 1987-1989 - служба в Советской армии.
- с 1991 года начал работать в органах внутренних дел с должности следователя.
- 2011-2013 - начальник следственного управления ГУБОПиК МВД;
- 2013-2014 - начальник Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления МВД;
- 2014-2017 - начальник Главного следственного управления МВД;
За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями и государственной медалью "Данк".