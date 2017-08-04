Резюме начальника новой Следственной службы МВД Талантбека Уметалиева

4 августа 2017, 18:49 Комментарии

Начальником следственной службы МВД назначен полковник милиции Талантбек Уметалиев.

В Министерстве внутренних дел АКИpress предоставили резюме Т.Уметалиева.

Уметалиев Талантбек Жедигерович - полковник милиции.

Родился 2 декабря 1969 года.

- 1997 год - окончил Кыргызский государственный национальный университет;

- 2011 год - Академию МВД им.генерал-майора милиции Э.Алиева - государственное и муниципальное управление.

- 1987-1989 - служба в Советской армии.

- с 1991 года начал работать в органах внутренних дел с должности следователя.

- 2011-2013 - начальник следственного управления ГУБОПиК МВД;

- 2013-2014 - начальник Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления МВД;

- 2014-2017 - начальник Главного следственного управления МВД;

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями и государственной медалью "Данк".