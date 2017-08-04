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Патрульный милиционер избит в центре Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441252-ru.html

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4 августа 2017, 18:49       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. На улице Горького неподалеку от проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке водитель избил патрульного милиционера, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
По информации ведомства, инспектор остановил водителя, который оказался нетрезв. При задержании тот оказал физическое сопротивление, в результате чего сотрудник милиции получил травмы.
Водителя задержали и отвезли на освидетельствование в наркологический центр. Инспектор доставлен в Национальный госпиталь. По предварительной информации медиков, он получил травму головы.
Подробности ГУВД пообещало сообщить позже.
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