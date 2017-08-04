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Новости Кыргызстана

Резюме начальника новой Службы общественной безопасности МВД Сапарбека АсаналиеваРезюме начальника новой Службы общественной безопасности МВД Сапарбека Асаналиева

Сборные Кыргызстана и Узбекистана 25 августа проведут товарищеский матч по футболу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornye-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441250-ru.html

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4 августа 2017, 18:32       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Сборные Кыргызстана и Узбекистана проведут товарищеский матч по футболу. Игра состоится 25 августа в Ташкенте.
Результат матча не будет зафиксирован в рейтинге ФИФА, так как проводиться вне дат по обоюдному согласию участвующих сторон.
На матч будут вызваны футболисты, играющие только в клубах Топ-Лиги чемпионата Кыргызстана, без привлечения легионеров.
"Матч классифицируется как контрольный, для проверки кондиций вызванных игроков", - сообщили в Федерации футбола КР.
По итогам данной встречи будет сформирован окончательный список игроков, которые будут готовиться на матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 против Мьянмы.

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