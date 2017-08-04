Сборные Кыргызстана и Узбекистана 25 августа проведут товарищеский матч по футболу

4 августа 2017, 18:32 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Сборные Кыргызстана и Узбекистана проведут товарищеский матч по футболу. Игра состоится 25 августа в Ташкенте.

Результат матча не будет зафиксирован в рейтинге ФИФА, так как проводиться вне дат по обоюдному согласию участвующих сторон.

На матч будут вызваны футболисты, играющие только в клубах Топ-Лиги чемпионата Кыргызстана, без привлечения легионеров.

"Матч классифицируется как контрольный, для проверки кондиций вызванных игроков", - сообщили в Федерации футбола КР.

По итогам данной встречи будет сформирован окончательный список игроков, которые будут готовиться на матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 против Мьянмы.