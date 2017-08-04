Резюме начальника новой Службы общественной безопасности МВД Сапарбека Асаналиева

4 августа 2017, 18:27 Комментарии

Полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович назначен начальником Службы общественной безопасности МВД.

В Министерстве внутренних дел АКИpress предоставили резюме С.Асаналиева.

Асаналиев Сапарбек Тилекович - полковник милиции.

Родился 24 декабря 1969 года.

Окончил Бишкекскую высшую школу МВД в 1999 году;

- в 2005 году - Академию МВД имени генерал-майора милиции Э.Алиева - государственное и муниципальное управление.

- 1989-1991 - служба в Советской Армии.

- с 1993 года служба в органах внутренних дел с оперуполномоченного уголовного розыска.

- 2011-2015 - заместитель начальника ГУВД Чуйской области;

- 2015 по 2016 - начальник ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области;

- 2016 по 2017 - начальник Главного управления общественной безопасности МВД.

За время службы в ОВД награжден ведомственными медалями.