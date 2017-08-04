Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сборные Кыргызстана и Узбекистана 25 августа проведут товарищеский матч по футболуСборные Кыргызстана и Узбекистана 25 августа проведут товарищеский матч по футболуПредатель! — реакция кыргызстанцев на трансфер Неймара в ПСЖПредатель! — реакция кыргызстанцев на трансфер Неймара в ПСЖ

Резюме начальника новой Службы общественной безопасности МВД Сапарбека Асаналиева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441249-ru.html

Похожие новости

Сегодня: экзамен провалил, вместо ЗАГСа в психушку, в ГУВД новый начальник

Центральный рынок Оша проверили на соблюдение пожарной безопасности

Глава МВД У.Исраилов представил личному составу ГУВД Бишкека нового начальника С.Рахманова

Оперативный штаб проведет служебное расследование по фактам самовольного строительства в Бишкеке

В Бишкеке сменился начальник ГУВД — замглавы пошел на повышение

4 августа 2017, 18:27       Комментарии

Полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович назначен начальником Службы общественной безопасности МВД.
В Министерстве внутренних дел АКИpress предоставили резюме С.Асаналиева.
Асаналиев Сапарбек Тилекович - полковник милиции.
Родился 24 декабря 1969 года.
Окончил Бишкекскую высшую школу МВД в 1999 году;
- в 2005 году - Академию МВД имени генерал-майора милиции Э.Алиева - государственное и муниципальное управление.
- 1989-1991 - служба в Советской Армии.
- с 1993 года служба в органах внутренних дел с оперуполномоченного уголовного розыска.
- 2011-2015 - заместитель начальника ГУВД Чуйской области;
- 2015 по 2016 - начальник ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области;
- 2016 по 2017 - начальник Главного управления общественной безопасности МВД.
За время службы в ОВД награжден ведомственными медалями.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум