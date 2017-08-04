Педиатров "скорой" Бишкека нарядили в "веселую" форму, чтобы дети не плакали

4 августа 2017, 18:06 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Педиатров Бишкекской станции скорой медицинской помощи переодели в разноцветную форму, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По словам педиатра Акыла Козурбекова, он работает на БССМП с апреля текущего года, здесь же ранее стажировался и заметил, что сотрудники всегда испытывают нехватку каких-то вещей, необходимых для спасения жизни пациентов. Врач написал письмо директору детского хосписа и ОФ "Помогать легко" Динаре Аляевой.

© Фото / пресс-служба Министерства здравоохранения КРПедиатров Бишкекской станции скорой медицинской помощи переодели в разноцветную форму "Это наша благодарность педиатрам за их усердие. Врачи просили помочь приобрести некоторое оборудование, но мы пока нашли только возможность помочь с летней формой. Качественные разноцветные комплекты нужных размеров в количестве 50 штук бесплатно отшил "Модный дом", - рассказала Аляева.

По словам заведующей педиатрическим отделением станции Анары Чынгужоевой, форму сшили специально для того, чтобы дети не пугались медработников и не плакали при их появлении.

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