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Педиатров "скорой" Бишкека нарядили в "веселую" форму, чтобы дети не плакали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441248-ru.html

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4 августа 2017, 18:06       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Педиатров Бишкекской станции скорой медицинской помощи переодели в разноцветную форму, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
По словам педиатра Акыла Козурбекова, он работает на БССМП с апреля текущего года, здесь же ранее стажировался и заметил, что сотрудники всегда испытывают нехватку каких-то вещей, необходимых для спасения жизни пациентов. Врач написал письмо директору детского хосписа и ОФ "Помогать легко" Динаре Аляевой.
© Фото / пресс-служба Министерства здравоохранения КРПедиатров Бишкекской станции скорой медицинской помощи переодели в разноцветную форму "Это наша благодарность педиатрам за их усердие. Врачи просили помочь приобрести некоторое оборудование, но мы пока нашли только возможность помочь с летней формой. Качественные разноцветные комплекты нужных размеров в количестве 50 штук бесплатно отшил "Модный дом", - рассказала Аляева.
По словам заведующей педиатрическим отделением станции Анары Чынгужоевой, форму сшили специально для того, чтобы дети не пугались медработников и не плакали при их появлении.
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