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Предатель! — реакция кыргызстанцев на трансфер Неймара в ПСЖ

 

Фотографии: sputnik.kg

   

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441247-ru.html

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4 августа 2017, 18:23       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. История с трансфером бразильского нападающего Неймара наконец пришла к логическому завершению - футболист подписал пятилетний контракт с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".
За игрока "Барселоне" заплатили 222 миллиона евро. Данный трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее таковым считался переход француза Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.
Переход бразильца в ПСЖ вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Одни поздравляют его, отмечая, что это новая ступень в профессиональной карьере, а другие расстроились и даже обвинили игрока в предательстве товарищей из "Барсы".
Sputnik решил выяснить, как отнеслись к трансферу кыргызстанцы.
"Это то же самое, что с третьего курса АУЦА перевестись на первый курс БГУ или (КГУ имени) Арабаева", - отмечает пользователь Timur Isakoff.
Тем временем некто под ником Улук Мамбеташвили считает, что, перейдя в "Пари Сен-Жермен", Неймар поставил крест на своей карьере.
"Этот трансфер затормозит спортивную карьеру. Без Месси ты себя там погубишь", - пишет фейсбукчанин.
Некоторые считают, что футболист предал "Барселону".
Вот и все...... Удачи в новом клубе! А я в свою очередь за свою Барсу до конца

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