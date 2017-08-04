Предатель! — реакция кыргызстанцев на трансфер Неймара в ПСЖ

4 августа 2017, 18:23 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. История с трансфером бразильского нападающего Неймара наконец пришла к логическому завершению - футболист подписал пятилетний контракт с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".

За игрока "Барселоне" заплатили 222 миллиона евро. Данный трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее таковым считался переход француза Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

Переход бразильца в ПСЖ вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Одни поздравляют его, отмечая, что это новая ступень в профессиональной карьере, а другие расстроились и даже обвинили игрока в предательстве товарищей из "Барсы".

Sputnik решил выяснить, как отнеслись к трансферу кыргызстанцы.

"Это то же самое, что с третьего курса АУЦА перевестись на первый курс БГУ или (КГУ имени) Арабаева", - отмечает пользователь Timur Isakoff.

Тем временем некто под ником Улук Мамбеташвили считает, что, перейдя в "Пари Сен-Жермен", Неймар поставил крест на своей карьере.

"Этот трансфер затормозит спортивную карьеру. Без Месси ты себя там погубишь", - пишет фейсбукчанин.

Некоторые считают, что футболист предал "Барселону".

Вот и все...... Удачи в новом клубе! А я в свою очередь за свою Барсу до конца