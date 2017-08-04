Замглавы Первомайского района пообещал убрать мусорные баки из под окон дома пенсионерки

4 августа 2017, 18:03 Комментарии

Заместитель акима Первомайского района Бишкека Руслан Шарапов в телефонном разговоре с корреспондентом K—News пообещал, что мусорные баки, установленные по улице Коммунаров напротив окон дома пенсионерки Л.Радько, будут перенесены в другое место до конца 2017 года.

Напомним, в редакцию K—News обратилась пенсионерка Людмила Радько. Женщина пожаловалась на местные власти, которые установили под ее окнами мусорку. С ее слов, мусорно-контейнерная площадка была установлена с нарушением санитарных норм. Согласно действующим правилам, площадки для установки мусорных контейнеров должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 метров, в исключительных случаях (когда нет места) — на 9 метров. Однако от окон пенсионерки до мусорки, согласно замерам, не более 6 метров. При этом никакой застройки в районе не ведется. Л.Радько просила перенести мусорные баки в другое место. В муниципальной территориальной управе №14 после долгих споров согласились на перенос, но с условием, что пенсионерка сама оплатит работу подрядчика, который запросил за услуги 15 тыс. сомов.

Возле дома пенсионерки по улице Коммунаров, 114 местные власти установили мусорную площадку для сбора ТБО, за перенос мусорки с женщины требуют 15 тыс. сомов. Деньги пенсионерка найти не смогла, и мусорные баки остались стоять на прежнем месте – под окнами дома. Более того, выяснилось, что переместить мусорные баки в огород нельзя, так как туда выходят окна двухэтажного дома соседа Людмилы Ивановны.

"Я не понимаю, что за несправедливость, – возмущается женщина. – Почему под моим окном можно ставить, а там — нет. А я, что, не человек?! К тому же, я не прошу ставить им под окна, просто прошу убрать от моих, пускай даже в огород. Запах все равно будет, но хотя бы не такой сильный. Мой сосед на улице Минской согласился, чтобы поставили там мусорные баки. У него там камыш растет, глухо".

Замглавы Первомайского района Бишкека Руслан Шарапов пообещал, что вопрос с мусоркой будет решен.

"Сейчас мы подыскиваем варианты, куда перенести. Мусорные баки мы уберем, обещаю", – заявил Шарапов.

Чиновник уточнил, что перенос мусорки будет произведен в рамках реконструкции автодороги по улице Коммунаров, которая уже началась. Точных сроков Шарапов назвать не смог, сославшись на то, что ход ремонтных работ зависит не от него одного. Но пообещал, что баки перенесут в 2017 году.

Редакция K—News будет следить за развитием событий.