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В Казахстане нашелся кыргызстанец, считавшийся пропавшим, но он не захотел возвращаться на родину

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaza...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441245-ru.html

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4 августа 2017, 18:21       Комментарии

В Казахстане нашелся кыргызстанец, считавшийся без вести пропавшим, но он не захотел возвращаться на родину, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По данным ведомства, на имя акыйкатчы поступило заявление от жителя Кызыл-Кыи И.Б. с просьбой оказать содействие в поисках брата.
"Ы.К., 1966 года рождения, в 2002-2003 годах в поисках работы отправился в Казахстан и пропал без вести. В феврале этого года стало известно, что он находится в Чиликской области. Сотрудники Института омбудсмена направили обращение в МИД КР, которое дало поручение генконсульству в Алмате. Пропавшего нашли, он проживает в РК с семьей и не изъявляет желания возвращаться на родину", – говорится в сообщении.

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