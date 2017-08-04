В Казахстане нашелся кыргызстанец, считавшийся пропавшим, но он не захотел возвращаться на родину

4 августа 2017, 18:21 Комментарии

В Казахстане нашелся кыргызстанец, считавшийся без вести пропавшим, но он не захотел возвращаться на родину, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По данным ведомства, на имя акыйкатчы поступило заявление от жителя Кызыл-Кыи И.Б. с просьбой оказать содействие в поисках брата.

"Ы.К., 1966 года рождения, в 2002-2003 годах в поисках работы отправился в Казахстан и пропал без вести. В феврале этого года стало известно, что он находится в Чиликской области. Сотрудники Института омбудсмена направили обращение в МИД КР, которое дало поручение генконсульству в Алмате. Пропавшего нашли, он проживает в РК с семьей и не изъявляет желания возвращаться на родину", – говорится в сообщении.