Власти предупреждают: привлечение религиозных деятелей к агитации незаконно

4 августа 2017, 18:10 Комментарии

Согласно законодательству, религиозные деятели не должны агитировать за ту или иную партию на выборах. Об этом K-News заявил заместитель директора Госагентства по делам религий Закир Чотаев.

Ранее кандидат в президенты Омурбек Бабанов заявил, что религиозные деятели вмешиваются в политику, агитируя за ту или иную политическую организацию.

"Я хотел бы обратиться к молдо: люди к вам ходят, чтобы получить какие-то знания. Не нужно их агитировать за того или иного кандидата. Каждый человек сам решит, кого он поддержит. Мы не должны смешивать религию и политику", — сказал Омурбек Бабанов.

По словам Чотаева, Кыргызстан является светским государством, то есть религия отделена от госуправления и политических процессов.

"В качестве обычного гражданина страны разрешается участвовать в политическом процессе страны, но в качестве представителя религиозной организации данное вмешательство запрещено Конституцией. Также в Законе «О выборах» говорится, что представители религиозных организаций не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы", — пояснил он.

Чотаев напомнил, что на прошлых выборах были такие случаи, когда религиозные деятели, несмотря на запреты, агитировали за того или иного кандидата.

"Мы знаем, что ЦИК во время предыдущих выборов делала замечания политическим партиям. С нашей стороны, когда мы видели, что религиозные организации пытаются агитировать за ту или иную партию, мы писали уведомления в соответствующие религиозные организации", — сказал Чотаев.

Заместитель председателя ЦИК КР Атыр Абдрахматова пояснила K-News, что за привлечение религиозных деятелей к избирательной кампании и агитации кандидат может быть наказан.

"Сначала ЦИК отправляет предупреждение кандидату. Однако если это нарушение повторяется неоднократно, то его могут снять с выборной гонки. То есть последствия для кандидатов очень даже плачевные", — пояснила она.