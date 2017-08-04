Исаков обсудил с главой представительства China Telecom в ЦА сотрудничество в рамках проекта "Таза коом"

4 августа 2017, 18:04 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков встретился с главой представительства China Telecom в Центральной Азии Ся Вэйем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные вопросы сотрудничества в реализации национальной программы цифровой трансформации "Таза Коом".

Глава аппарата президента сообщил, что на создание необходимой инфраструктуры потребуется около пяти лет, а достижение целей программы запланировано до 2040 года.

"Путем реализации сопутствующих технологических решений мы намерены существенно улучшить доступ наших граждан к государственным услугам. Наряду с этим в рамках программы "Таза Коом" будут создания условия для повышения потенциала всех регионов страны", - сказал Исаков.

По его словам для достижения этих целей Кыргызстан готов рассмотреть предложения своих зарубежных партнеров и изучить передовой опыт в реализации крупных инновационных проектов.

В свою очередь глава представительства China Telecom в Центральной Азии Ся Вэй выразил заинтересованность и готовность к сотрудничеству.

"Наша компания обладает большим опытом в реализации инновационных решений в сфере телекоммуникаций. Мы готовы к детальному изучению программы "Таза Коом" и развитию сотрудничества с Кыргызстаном", - подчеркнул Ся Вэй.

Во встрече также принял участие председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.