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Исаков обсудил с главой представительства China Telecom в ЦА сотрудничество в рамках проекта "Таза коом"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441243-ru.html

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4 августа 2017, 18:04       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков встретился с главой представительства China Telecom в Центральной Азии Ся Вэйем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные вопросы сотрудничества в реализации национальной программы цифровой трансформации "Таза Коом".
Глава аппарата президента сообщил, что на создание необходимой инфраструктуры потребуется около пяти лет, а достижение целей программы запланировано до 2040 года.
"Путем реализации сопутствующих технологических решений мы намерены существенно улучшить доступ наших граждан к государственным услугам. Наряду с этим в рамках программы "Таза Коом" будут создания условия для повышения потенциала всех регионов страны", - сказал Исаков.
По его словам для достижения этих целей Кыргызстан готов рассмотреть предложения своих зарубежных партнеров и изучить передовой опыт в реализации крупных инновационных проектов.
В свою очередь глава представительства China Telecom в Центральной Азии Ся Вэй выразил заинтересованность и готовность к сотрудничеству.
"Наша компания обладает большим опытом в реализации инновационных решений в сфере телекоммуникаций. Мы готовы к детальному изучению программы "Таза Коом" и развитию сотрудничества с Кыргызстаном", - подчеркнул Ся Вэй.
Во встрече также принял участие председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

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