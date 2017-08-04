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Адвокат: Родителей, которые покрывают насильников своих детей, надо судить

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/advoka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441241-ru.html

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4 августа 2017, 17:50       Комментарии

Адвокат Улан Джумаков призывает привлекать к уголовной ответственности родителей, скрывающих факты сексуального и физического насилия над детьми.
По мнению активиста, необходимо внести изменения и дополнения в соответствующие кодексы, законодательные и нормативные акты в части защиты прав детей.
«В случаях, когда родители умышленно скрывают факты насилия и избиения детей, а также несовершеннолетних, либо пишут встречные заявления, а равно просят прекратить уголовное преследование подозреваемых, необходимо привлекать к уголовной и административной ответственности (исходя из тяжести преступления) таких родителей, ставить вопрос о лишении родительских прав, налагать крупные штрафы и запрет на педагогическую деятельность, – написал на своей странице в Facebook Улан Джумаков.
По его мнению, такие действия можно квалифицировать как воспрепятствование со стороны родителей расследованию и правосудию.
"Сколько уже можно нарушать права детей, почему за них решают взрослые? Ведь ребёнка и так родили без его согласия, он пережил все ужасы избиения, а тут ещё и всякие уроды насилуют, а родители либо скрывают преступление, либо пишут встречные заявления", – возмущается адвокат.
Отметим, что инициатива Улана Джумакова может быть вызвана одним из последних случаев изнасилования 10-летнего мальчика. Над ребенком надругался друг отца. Факт сексуального насилия подтвердил сам подросток, однако родители предпочли спустить дело на тормозах и не наказывать педофила.

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