За 3 года сын проиграл дорогую машину и две элитные квартиры, – отец игромана

4 августа 2017, 17:36 Комментарии

Игроманию часто сравнивают с наркозависимостью ил пристрастием к алкоголю. Лудомания (так принято именовать зависимость в научной среде) проявляется в патологической склонности к азартным играм. Причем, чем больше денег стоит на кону, тем сильнее затягивает жертву в процесс игры.

Избавиться от лудомании удается немногим, поскольку в головном мозге игрока происходят необратимые изменения. На Западе в таких случаях активно прибегают к хирургическому вмешательству или активно работают с психологами.

Эмир Керимбеков (имя изменено по просьбе героя) работает таксистом в Бишкеке. Ему 67 лет, он еле сводит концы с концами, чтобы прокормить свою семью. У него есть взрослый сын, у которого склонность к азартным играм. Эмир байке давно смирился с тем, что его сын болен, ведь он ничего не может с этим поделать.

"Сын мой рос в очень хороших условиях. Мы с женой всегда старались дать ему самое лучшее – он учился в гимназии №6, по окончании которой поступил в один из ведущих вузов страны. Всегда был прилежным и спокойным парнем. На нас никогда не поднимал голос. После университета он устроился в крупную сотовую компанию, через два года женился, родились внуки. Мы с супругой не могли нарадоваться за него. Все шло хорошо. Мы жили в достатке", — рассказывает в интервью K-News Керимбеков.

Проблемы в семье начались в 2013 году. Их сын начал ночами пропадать где-то. Потом продал свою дорогую машину.

"Мы не понимали, что происходит. Мой сын постоянно где-то пропадал, домой приходил только переодеться и снова уходил. Один раз он пропал на неделю. Мы уже хотели заявить в милицию о пропаже человека, но он объявился. Его было не узнать, похудел, измученный и постоянная тревога в глазах, будто наркоман, который ищет свою дозу. Тогда-то его жена призналась нам. Оказывается, в течение всего года он играл в этих игровых клубах. По словам снохи, он за этот год домой не принес ни тыйына. Я попытался с ним поговорить, но он накричал на меня и чуть не избил. Выгнал меня из своего дома. Мне стало страшно за него и его семью. Через полгода он выгнал жену с детьми. По ее словам, он заложил все ценные вещи и не смог их вернуть. С работы он ушел, карьере сына пришел конец", — рассказывает несчастный отец.

Сын Эмира байке не раз пытался бороться с болезнью и не играл месяцами, держался, как мог.

"Бывали и перерывы в играх. Ему будто возвращалось сознание в эти моменты. Он приходил к нам и извинялся, обещал нам исправиться. Шел к жене и детям, просил вернуться. В этом плане сноха молодец, не поверила ему. А мы верили, сын же… Как можно не верить родному человеку? В эти моменты он успокаивался, и мы вместе с ним жили спокойно. Для того, чтобы вернуть все долги, он продал свою квартиру в центре города. Так он начал жить с нами. Но его хватало максимум на полгода. Снова он пропадал и возвращался его звериный взгляд. Он становился очень агрессивным и при любой критике в его адрес огрызался и кричал на нас. Сын начал таскать ценные вещи из нашего дома. Скандалы стали нормой жизни для нас. Но жена моя не выдержала и получила инсульт. Она была парализована на одну сторону и не могла разговаривать. Но болезнь матери не остановила его, он все равно продолжал играть. Зависимость усиливалось, мы теряли сына с каждым днем", — говорит отец.

Родителям пришлось продать квартиру и машину, чтобы вернуть очередные долги сына.

"Сейчас мы живем втроем в съемной однокомнатной квартире. Супруга моя плохо ходит и до сих пор не может разговаривать. А сын по-прежнему играет. Я устроился в такси, чтобы хоть как-то прокормить семью. Раньше, когда говорили про игроманию, я думал, как можно верить в эту авантюру? Теперь же я сам столкнулся с этой проблемой. У алкоголиков и наркоманов есть своя доза. В день они могут потратить определенное количество денег, а люди, страдающие игроманией, будут тратить миллионы. Азарт их поглощает полностью, и безвольные жертвы не могут остановиться. Даже если закрываются казино, открываются клубы электронных игр, лотереи.В случае закрытия они продолжают работать подпольно. Надеюсь, их полностью уберут из Кыргызстана, чтобы наши дети жили спокойно", — заключил Керимбеков.