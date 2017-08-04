С.Жээнбеков - особых трудностей при прохождении теста у меня не возникло

4 августа 2017, 17:18 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Претендент на пост Президента Кыргызской Республики от политической партии СДПК Сооронбай Жээнбеков успешно прошел обязательный тест на знание государственного языка в рамках избирательной кампании 2017 года.

С.Жээнбеков продемонстрировал великолепные навыки владения родным языком, набрав по итогам тестирования 94,6 баллов из возможных 100.

По системе "Кыргызтест", утвержденной Национальной комиссией по государственному языку, кандидат от политической партии СДПК преодолел все необходимые процедуры: зарегистрировался, получил идентификационный код и ознакомился с правилами прохождения тестирования. На втором этапе С.Жээнбеков сдал тест, выполнил другие экзаменационные требования, продемонстрировал устные навыки владения кыргызским языком. По итогам экзамена получил сертификат, свидетельствующий о высоком уровне знания государственного языка.

Своими впечатлениями С.Жээнбеков поделился с журналистами после сдачи экзамена. Отвечая на вопросы, претендент на президентский пост подчеркнул, что самыми интересными заданиями теста для него были вопросы по кыргызской литературе, в частности по произведениям писателя Чынгыза Айтматова.

"Согласно утвержденной процедуре, я сдал экзамен по системе "Кыргызстест", состоящий из 4 субтестов. Каждое из направлений теста было по-своему интересным. В разделе литературы мне выпала повесть "Джамиля" Чынгыза Айтматова. И я вспомнил этого выдающегося человека. Мне посчастливилось работать с ним бок о бок - мы были депутатами первого созыва парламента Кыргызстана. Он – великий человек, воспитавший своим творчеством не только кыргызский народ, но и все человечество", - поделился впечатлениями С.Жээнбеков.

"Экзамены сдавал в студенческие годы, на своем жизненном пути преодолел много трудностей, нередко сталкивался с экзаменами уже другого уровня. Но, тем не менее, я с одинаковой ответственностью отношусь ко всем испытаниям. Вот и в этот раз я тщательно подготовился к тестированию. Но поскольку это мой родной язык, особых трудностей при прохождении теста у меня не возникло", - сказал С.Жээнбеков.

Особый акцент в разговоре с журналистами С.Жээнбеков сделал на необходимости наличия у Главы государства безупречных навыков владения родным языком, поскольку одна из первоочередных задач Президента – это совершенствование языковой политики, сохранение и приумножение богатого культурно-исторического наследия, одним из столпов которого является государственный язык – гарант сохранения государственности и национальной идентичности. С.Жээнбеков рассказал о важности воспитания у подрастающего поколения любви к родному языку, поскольку патриотические чувства впитываются с молоком матери, а кыргызы недаром испокон веков гордо называют свой язык "эне тили" - "язык матери".

"На кыргызском языке матери должны петь колыбельные песни, кыргызстанцы между собой должны говорить на государственном языке. И он станет языком, объединяющим весь народ Кыргызстана", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Другой вопрос, адресованный журналистами, касался статуса русского языка. На вопрос, "Нужен ли в Кыргызстане русский язык?", Сооронбай Жээнбеков ответил: "Да! Русский язык в нашей стране имеет статус официального, и сохранит этот статус. Это закреплено Конституцией. Русский язык – язык дружбы, один из языков ООН. Я сам учился в русской школе. И для меня, как и для многих кыргызстанцев, русский язык стал окном в большой мир науки, знаний, литературы и искусства. Знание языков, в том числе русского, - самый короткий путь к развитию личности. Кыргызстанцы в идеале должны знать три, а в лучшем случае еще больше языков. Наша молодежь отлично понимает это, учит разные языки. Это хорошо. Мир становится для них не таким глобальным и сложным для путешествий, получения образования. И к нам приезжают много иностранцев, туристов. Поэтому знание языков только обогащает жизнь человека", - подчеркнул кандидат.

Отметим, согласно избирательному законодательству, для регистрации кандидат, выдвинутый на должность Президента КР, или его уполномоченный представитель должны предоставить в Центральную комиссию КР по выборам и проведению референдумов сертификат о достаточном уровне владения государственным языком кандидата (выше среднего или В2) за 45 дней до дня голосования.