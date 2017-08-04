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В Испании уволили чиновника, не ходившего на работу десять лет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ispanii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441237-ru.html

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4 августа 2017, 17:33       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Законодательное собрание Валенсии уволило сотрудника архива провинции, который в течение десяти лет не ходил на работу, но получал зарплату, сообщает телеканал La Sexta.
С 2006 года Карлес Ресио получал 50 тысяч евро ежегодно. Он приходил на работу в 7.00, отмечал приход в электронной системе, через полчаса покидал помещение и возвращался в 16.00, чтобы поставить отметку об уходе. Сам он говорит, что "всегда делал одно и то же — работал с документами", а это, по его мнению, черная работа.
В свободное от "работы" время он рисовал комиксы. А до трудоустройства в архив в 2005 году, организовал в собственном доме бордель для геев.
В настоящее время Карлес Ресио находится на больничном. Депутатам предстоит решить, какие меры наказания предпринять в отношении непосредственной начальницы Карлеса — директора архива Марии Хосе Гиль.
Источник РИА Новости

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